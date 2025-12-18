「創造主」を名乗る女が信奉者の男性２人をそそのかし、入水させた罪などに問われた裁判がはじまりました。初公判で女は、「私の口と体を介して創造主がやった」「宇宙システムプログラムが脳をジャックした」などと述べ、弁護側は責任能力がないとして、心神喪失による無罪を主張しました。全身黒い服に身を包み、白くなった髪を肩までおろし、メガネにマスク姿で法廷にあらわれたのは、自殺教唆や自殺幇助、恐喝などの罪に