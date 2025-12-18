１２月１４日に行われた８０回目の甲子園ボウルは、立命館大学が制し連覇を果たしました。第８０回の記念大会は、準決勝で関西大学を破った関西学院大学（関西１位）と、早稲田大学を破った立命館大学（関西２位）の決勝、初の関西校対決となりました。序盤から終始リードを守った立命館が３８対１４で勝ち、２年連続１０度目の制覇を果たしました。甲子園のボウルＭＶＰは立命館大のＱＢ竹田剛選手が獲得しました。関学は