名古屋は18日、来季監督に、かつて広島、浦和、札幌（現J2）を指揮したミハイロ・ペトロヴィッチ氏（68）の就任すると発表した。新指揮官はクラブを通じ「長い監督キャリアの中で、一年間の休養期間がありましたが、その間もサッカーへの情熱やモチベーションが下がることは一切ありませんでした」「名古屋グランパスは、日本でも屈指の歴史と規模を誇るクラブであり、常に優勝を目標とし、ACLで戦うべきチームだと考えてい