サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（58）が18日までに自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表監督、コーチとの食事会ショットを披露した。「日本代表森保一監督と斎藤俊秀コーチの3人で忘年会でした」と書き出すと、森保監督と自身、斉藤コーチの3ショットをアップ。「約3時間のサッカー談義で今年もいろいろお世話になりました」と感謝し、「来年も頑張ってください」とエールを送った。