■『今こそ女子プロレス！』vol.30マーベラス暁千華後編（前編：長与千種の「赤」を背負う暁千華が振り返る壮絶プロテストSareeeとのデビュー戦は「感情が出せなかった」＞＞）2024年９月29日、公開プロテストを満点で合格した暁千華。そのリングネームには「千の種から千の華が咲く」という意味が込められている。デビュー戦の２日前、彼女の元にコスチュームが届いた。長与千種と同じ、真っ赤な水着だった。喜びとプレ