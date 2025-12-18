■『今こそ女子プロレス！』vol.30マーベラス暁千華前編赤という色は、特別な色だ。情熱を象徴することもあれば、"赤信号"のように危険を知らせることもある。プロレスでは、チャンピオンや格上の選手が立つ"赤コーナー"を示す色。そして何より、長与千種が身に纏（まと）ってきた色である。長与が纏うその赤は、いつしか「紅」と呼ばれるようになった。その紅を継いできたのは、里村明衣子と彩羽匠だ。今年４月に引退し