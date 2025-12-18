小川公代さん＝川しまゆうこ撮影英文学者として「ケアの倫理」に関する鋭い論考を発表し続けてきた小川公代さんが、新刊『ゆっくり歩く』（医学書院）で7年間に渡る「ケアの実践」を赤裸々に綴っています。パーキンソン病を患う母の介護を通じて、研究者としての論理的視点と、娘としての生々しい感情が交錯するケアの現実。介護の現場における葛藤や発見、母娘関係の難しさ、物語を共有する意義について小川さんに聞きました。