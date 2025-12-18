転職活動で失敗する人、うまくいく人は何が違うのか。3人の20〜30代の男女に転職体験を聞くと、2人は今、前職に戻って働いていることがわかった。転職前・中・後にどんなことを感じたのだろうか――。※本稿は、佐野創太『転職・退職を考えたら知りたいことが全部のってる本』（主婦の友社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／nathaphat※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／nathaphat■私が会社を辞めた理由