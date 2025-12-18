『告白』『母性』『ユートピア』など数々の衝撃作を世に放ち続けるベストセラー作家・湊かなえ氏の小説『人間標本』が実写映像化。ドラマシリーズとして、12月19日(金)よりPrime Videoで世界配信される。(全5話/一挙配信)。そのテーマは【親の子殺し】というセンセーショナルなもの。蝶の研究者である榊史朗(さかき しろう／西島秀俊)が、息子・榊至(さかき いたる／市川染五郎)を含む6人の少年たちを殺害し「人間標本」にしたと衝