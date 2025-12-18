住宅など１８７棟（暫定値）を焼いた大分市佐賀関（さがのせき）の大規模火災。あの時、現場では何が起きていたのか。なぜ、これほどまで被害が拡大したのか。１８日で発生から１か月。住民の証言や国が所管する研究機関の現地調査などで、その一端が明らかになりつつある。（山本光慶、森咲野花、池田圭太）市消防局によると、最初の通報は１１月１８日午後５時４３分にあった。通報者の一人で、出火元の男性（７６）宅近くに