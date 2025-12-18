プロ野球の各球団で新入団選手の発表会見が行われ、夢の扉を開いた新人たちの初々しい姿が連日話題を呼んでいる。今秋ドラフトでは育成を含む計１１６選手が指名されたが、最年長でプロ入りを決めたのが、ＤｅＮＡ４位の片山皓心（ひろみ）投手（２７）＝ホンダ＝だ。高校、大学を経て、社会人５年目でようやくつかんだ悲願。オールドルーキーは、なぜ誕生したのか。母校・桐蔭横浜大の恩師、斉藤博久監督（６０）に聞いた。