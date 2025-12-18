日本の離婚件数は、長期的には減少傾向にある。厚生労働省の人口動態統計によれば、2023年の離婚件数は19万3,000件余りで、ピークだった2002年（約28万9,000件）からは10万件以上減少している。もっとも、婚姻件数そのものも減少しているため、婚姻件数と離婚件数を単純に比較すると、「結婚した夫婦のおよそ3組に1組が離婚する」という構図に大きな変化はない。離婚はもはや例外的な出来事ではなく、人生の選択肢のひとつとして現