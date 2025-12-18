長年コツコツと働き、贅沢もせずにお金を貯めてきた――。そんな堅実な生き方は、老後の安心につながるはずです。しかし、蓄えがいくらあっても「心の豊かさ」までは保証してくれません。気づけば、楽しみは通帳の残高を見ることだけ。人生の後半になってようやく「自分は何のためにお金を貯めてきたのだろう」と立ち止まる人がいます。今回は、節約を極めたひとりの男性が老後に抱えた“虚しさ”を通じて、ファイナンシャルプラン