マツダ「次期コスモスポーツ!?」 “旧車レトロ×最新デザイン”採用！毎年1月、千葉県の幕張メッセで開催される世界最大級のカスタムカーの祭典「東京オートサロン」。ここでは自動車メーカーやチューニングショップによる様々なカスタムカーが展示され、クルマ好きたちの熱気に包まれますが、その中でもひときわ異彩を放ち、来場者の度肝を抜くブースがあります。【画像】超カッコイイ！ これがマツダ「次期コスモスポーツ!?