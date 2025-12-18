私はハルナ（29歳）。旦那のコウジ（36歳）と息子のユウ（もうすぐ3歳）、ダイキ（もうすぐ1歳）と4人で暮らしています。近くには義実家があり、お義母さんが1人で住んでいます。お義父さんは亡くなっています。結婚するときに旦那から「1人きりだし母さんをなるべく助けたい」と言われたので、大事にしているつもりです。外食は90％以上一緒だし、お義母さんが行きたいところがあれば車を出したりしています。旦那の想いもあって