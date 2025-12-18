福岡県宇美町の宇美商業高で15日、生徒が自ら校則について考え、時代に合わせて改定するための「校則の見直しの会」が開かれた。PTA役員や近隣中学・高校の校長、企業の採用担当者ら15人が、生徒会の提案した改定案に意見を述べた。