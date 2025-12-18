米アカデミー賞の授賞式中継が、2029年にテレビからネット配信へ切り替わる/Carlo Allegri/Reuters（CNN）米アカデミー賞の授賞式中継が、2029年にテレビからネット配信に切り替わる。米映画芸術科学アカデミーは17日、動画共有サイトのユーチューブがアカデミー賞授賞式を世界で独占配信する複数年契約を結んだと発表した。ユーチューブの契約期間は33年まで。この契約は、ユーチューブやネットフリックスなどの配信サービスが、