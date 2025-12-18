ＭＬＢ公式サイトは１７日（日本時間１８日）にポスティングシステムでのメジャー移籍を目指しているヤクルトの村上宗隆内野手（２５）の現状を分析した。交渉期限は米東部時間２２日午後５時（同２３日午前７時）に迫っている。「刻々と時間が刻々と迫る中、この日本人スラッガーの市場は今週時点ではまだ明確になっていません。彼の市場がどうなっているのか、どの球団が彼に最も興味を持っているのかといった具体的なニュース