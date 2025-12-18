チャンピオンズＣで８着だったサンライズジパング（牡４歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）は選定されていた東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場、ダート２０００メートル）には向かわず、有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場、芝２５００メートル）に向かう。１８日、管理する前川調教師が明かした。この日は栗東・坂路で５４秒６―１２秒７をマーク。前川調教師は「有馬記念に向かいます。芝でも走れる馬です