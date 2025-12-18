吉本興業は18日、グループ会社の「株式会社FANY」が、新たな金融サービス「FANY BANK（ファニーバンク）」を開業すると発表した。同社は「吉本興業グループの株式会社FANYは、住信SBIネット銀行株式会社が提供するフルバンキングBaaSを活用した新たな金融サービス 『FANY BANK (ファニーバンク)』を2025年12月22日(月) 10:00より提供開始します」と報告。「FANY BANK」は、「日本一”遊び心”のある銀行サービスを目指し、FA