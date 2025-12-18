Ｓｃｈｏｏが続伸している。１７日の取引終了後、取得総数２５万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．０％）、取得総額２億円を上限とする自社株買いの実施を発表しており、材料視されたようだ。取得期間は２０２６年１月１日から４月３０日までとする。 出所：MINKABU PRESS