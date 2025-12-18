ＰＲＩＳＭＢｉｏＬａｂはストップ高の水準となる前営業日比５０円高の１８７円でカイ気配となっている。１７日の取引終了後、米タラス・バイオサイエンスと転写因子及びタンパク質・タンパク質間相互作用（ＰＰＩ）標的に対する新規阻害剤の探索を目的とした共同研究契約を締結したと発表しており、材料視した買いが殺到している。難易度が高い創薬領域に対して独自の地位を確立するため、ＰＲＩＳＭバのＰＰＩを標的とする創