ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓは続伸。１７日取引終了後、１１月の月次動向を発表した。「グループ出張訪問買取事業」の仕入れ高は前年同月比１４０％増と、引き続き高い伸びを維持した。出張訪問数も同８６％増と好調だった。これが材料視されている。 出所：MINKABU PRESS