ジャストプランニングは飲食業界に特化したソリューションプロバイダー。店舗管理システムをはじめとした「まかせてシリーズ」は１０月末時点の契約店舗数が７０４１店舗と、２６年１月期の目標である６７００店舗を突破している。 ９日に発表した第３四半期累計（２～１０月）の連結決算は、営業利益が前年同期比３５．８％増の４億７４００万円となり、通期計画の６億２００万円に対する進捗率は