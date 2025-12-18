ブシロードがしっかり。同社とＧＥＮＤＡは１７日の取引終了後、業務提携契約を締結したと発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。ＧＥＮＤＡが持つアミューズメント施設の運営のノウハウと、ブシロードのＩＰを活用し、グローバル市場での事業展開を強化する。北米や欧州、アジアでのＧＥＮＤＡのエンタメ・プラットフォームにおいて、ブシロードＩＰのグッズを展開。リアルイベン