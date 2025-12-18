午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９３１、値下がり銘柄数は５９０、変わらずは８４銘柄だった。業種別では３３業種中１５業種が上昇。値上がり上位に水産・農林、陸運、サービス、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは非鉄金属、機械、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS