新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気俳優ハン・ジミン出演の癒し系オフィスラブストーリー『わたしの完璧な秘書』や、パクソジュン＆パクミニョン出演でツンデレ御曹司×敏腕秘書の甘すぎる恋の駆け引きを描く『キム秘書はいったい、なぜ？』など、今見たい韓国ラブロマンス作品を期間限定で全話無料配信します。■『わたしの完璧な秘書』ハン・ジミン×イ・ジュニョク主演！毎日忙しく過ごすあなたに贈るヒーリング