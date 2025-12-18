お笑い芸人・ダンカンさんの奥様が39歳で初めて受けた乳がん検診。痛みも不調もなかったにもかかわらず、奥様に告げられたのはステージ4という過酷な現実でした。それでも奥様は、幼い子どもたちに不安を見せず、いつも通りの生活を守り続けます。8年間の闘病を家族はどう受け止めていたのか、発覚当時の状況や家族の心境を伺いながら、乳がんの初期症状の乏しさ、サブタイプと治療方針の関係など乳がんの基本について、日本