新体制はかつてないほど苦しい船出となった。現地12月17日、複数の日本人選手を擁するセルティックがスコットランドリーグ第11節で、ダンディー・ユナイテッドと敵地で対戦。前田大然と旗手怜央が先発、山田新が途中出場したなか、前田の今季７点目で先制するも、１−２で逆転負けを喫した。これでウィルフリード・ナンシー監督が就任してから４連敗だ。ブレンダン・ロジャーズが電撃辞任後、暫定的に発足したマーティン・オ