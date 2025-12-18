18日10時現在の日経平均株価は前日比478.38円（-0.97％）安の4万9033.90円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は931、値下がりは590、変わらずは84と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は163.12円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が91.25円、東エレク が83.23円、ファナック が24.9円、フジクラ が16.55円と続いている。 プラス寄与度トップはリクル