１７日午後、京都市右京区の市道で５台の車が絡む事故があり、４０歳の女性が意識不明の重体で、女性の車に同乗していた１歳の子どもと、別の車の男性がケガをしました。事故があったのは京都市右京区の丸太町通りです。警察によりますと、東に向かっていた普通乗用車が対向車線にはみ出して、信号待ちをしていた軽乗用車にぶつかり、そのはずみでさらに３台の車が絡む多重事故になったということです。最初に衝突した乗用