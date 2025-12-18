奈良県三郷町にある２階建ての住宅で火事があり、焼け跡から女性の遺体が見つかりました。警察などによりますと、１７日午後１０時半ごろ奈良県三郷町立野南の住宅で火事があり、近隣住民から「２階から出火している」と通報がありました。消防車など１３台が出動し、火は約４時間半後に消し止められましたが、２階建ての住宅１棟が全焼。焼け跡の２階から年齢不詳の女性の遺体が見つかりました。火元となった住宅には６０