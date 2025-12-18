ロシア大統領府の発表によると、プーチン露大統領は１７日の露国防省の会議で、ウクライナ侵略に関し、「ロシア軍は全ての戦線で戦略的な主導権を堅固に維持している」と述べた。露軍の優勢を改めて主張し、和平交渉でも妥協しない考えを強調したものだ。プーチン氏はウクライナ侵略の目的について、「我々は根本的な原因を取り除くことを望んでいる」と語り、ウクライナによる親欧米路線の放棄などを要求する立場を重ねて示し