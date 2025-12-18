ワシントン近郊にある米国防総省の建物＝8月（AP＝共同）【ワシントン共同】米中両政府は15〜16日、ワシントンで国防当局間の「防衛政策調整対話」を実施した。米側からスミス副次官補が出席し、偶発的な衝突を回避するため、軍同士の広範な意思疎通の重要性を訴えた。米国防総省が16日発表した。同対話の実施は第2次トランプ政権では初めてとみられる。スミス氏は、米中間の対話の枠組みがトランプ大統領が目指す「安定的な平