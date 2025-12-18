日本維新の会代表の吉村洋文大阪府知事（50）が18日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。自民、維新両党が国会に共同提出した衆院議員定数削減法案について言及した。同法案は、野党の反発を受け、今国会での成立を断念。衆院議長の下、選挙制度の在り方を検討する与野党協議会で、国勢調査結果を踏まえて定数削減を議論される。2025年国勢調査は、速報値が26年5月までに、確定値が同年9月