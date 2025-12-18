Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。スタイラスを使っていると、「コツコツ」という硬い音が気になったり、長時間書いていて指が疲れたりすること、ありませんか？今回試したのは、そんな悩みを物理的に解決するという「Pencil Tips スプリング!」。その特長は、ぺン先に内蔵されたスプリングによって「沈んで、跳ねる」ことです。正直、「ペン先が動い