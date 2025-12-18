ジャクソンは今季、10勝7敗、防御率2.33の好成績ロッテは18日、元DeNAのアンドレ・ジャクソン投手の獲得を発表した。2025年シーズンは、25試合に先発して10勝7敗、防御率2.33。DeNAでの2年間で18勝をあげた助っ人右腕が加わった。ジャクソンは球団を通して「私と家族にとって日本で過ごせる日々は、大きな恵みとなっています。これから千葉で始まる新たな一章をとても楽しみにしています。リーグ優勝、そして日本一を勝ち取る