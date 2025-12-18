WBA世界バンタム級王座統一戦ボクシングのWBA世界バンタム級王座統一戦12回戦が17日、東京・両国国技館で行われ、同級正規王者の堤聖也（角海老宝石）が暫定王者のノニト・ドネア（フィリピン）に2-1（117-111、115-113、112-116）の判定勝ち。団体内王座統一に成功した。戦績は29歳の堤が13勝（8KO）3分け、43歳のドネアが43勝（28KO）9敗。恐怖と期待が入り混じる中で、世界5階級制覇のレジェンドとの戦いを下し、次なる戦いを