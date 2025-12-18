修学旅行から帰ってきた息子さんとの再会に、警戒気味だった猫ちゃんが抱っこされて…？ふたりの尊すぎる再会風景に感動すると、SNSで反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で7.9万再生を突破し、「ぶんちゃんも、しもべくんもうれしそう」「今日からまた2人一緒だね♡」といった声があがりました。 【動画：数日ぶりに帰ってきた男の子→家で待っていた猫のリアクションが…『再会の瞬間』が素敵すぎる