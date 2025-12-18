コスプレーヤーえなこ（31）が17日にインスタグラムを更新。ミニワンピース姿を投稿した。えなこは「ただいま発売中の『漫画アクション』表紙です」とPRし、フワフワの白いミニワンピース姿を披露した。えなこはミニワンピース姿で足を伸ばして床に座り、白く美しい足を見せつけている。この姿にフォロワーからは「もはや芸術を感じる」「お人形さんみたい」「どこの国のお姫様ですか?」とコメントが寄せられている。