テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。「シメのラーメン」を楽しむオフショットを公開した。「忘年会があったりよいお年を〜と言って別れたりだんだんと年末を感じています#シメのラーメン」と記し、茶色のトップス姿で、ワンタン麺を前に笑みを見せる写真を掲載。フォロワーからは「一緒にラーメンを食べに行きたくなります」「おいしそう」「めっちゃかわいい」などのコメント