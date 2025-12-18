元乃木坂46の北野日奈子（29）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。近況をつづった。「最近、自分はどう在りたいのか考えることがあります」と書き出すすと、「嘘がなく、真っ直ぐに正直に生きていたいと思うけれどそれはもしかしたら自分のことしか考えていないのかもしれないと恐怖感や不安感に駆られることがあります自分って自己中心的だなぁと」と内省した。さらに「思いを正直に言ってもいい範囲と言ってはいけない