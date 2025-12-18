TBSの赤荻歩アナウンサー（44）が17日、自身のインスタグラムを更新。第21回好きなアナウンサーランキングでの2位入賞に感謝した。「改めましてこの度は2位という評価をいただきありがとうございました大変光栄であり、大変恐縮しておりますこれは番組をご覧になった皆様に楽しんでいただけたことが全てだと思っておりますスタッフは数々のシミュレーションを行い、各々がすべきことに真摯に向き合っておりますそして出演