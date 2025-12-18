元サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のタレント丸山桂里奈（42）が17日、自身のインスタグラムを更新。育児の悩みをつづった。丸山は「トイトレ?なのかな。ママの後にくっついてきておしっこするよと、ハシゴ出して自分でつけて座りました。ただこれってズボンオムツ履いてるけど思い切りパンツにするべきなの!?」とつづり、便座に座る長女の姿を投稿した。続けて「たぶん休みの日は頻繁にトイレ連れて行けるけど、今は