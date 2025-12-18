元AKB48の前田敦子（34）が17日、自身のインスタグラムを更新。大島優子（37）とのツーショットを公開した。「選べないから思い出全部載せちゃう」と、大島とほおを寄せ合う姿や「きっとみんながみたいと思ってくれていたでしょ？♡ねえ優子可愛すぎない？もうさディズニープリンセスのグリーティングだよね？♡」と、べた惚れの心境を記し、7日に東京・日本武道館で開催された「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in