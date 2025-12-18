＝LOVEの齋藤樹愛羅（21）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。SNSの更新が滞っていた理由を明かした。「お久しぶりです1ヶ月程前から、スマホの機種変と同時にインスタにログインできなくなっていました、、無事戻ってこれて良かったです」と説明し、ピンクサンタ衣装のオフショットを披露。フードをとってツインテールも公開し、ウインクショットのアップ。「新しくフォローしてくださった方、いつもいいねやコメントし