鹿島アントラーズのスタジアムDJアシスタントを務めたことでも知られるタレントの高沢奈苗（40）が18日までにインスタグラムを更新。第2子となる女児を出産したことを報告した。高沢は「12／16 17:09元気な女の子を出産しました」と報告し、生まれたばかりの愛娘と一緒にベッドに横たわった写真を公開。「お産は約2年ぶり？ですがやっぱり怖いし不安だし、しばらく家を空けるから上の子の諸々準備とかもあったりで前日はほぼ眠れな