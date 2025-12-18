現代社会において、自身を守るために弁護士の存在は不可欠になりつつある。しかし、いざという時にどのように弁護士を探し、選べばよいのか。【映像】いい弁護士の見極め方法（詳細）「弁護士が選ぶベスト弁護士100 2025」のインターネットトラブル部門で3位に選出された深澤諭史弁護士が『ABEMA Prime』で解説した。■離婚調停中の体験談現在、離婚調停中で、小学生の娘と息子を持つ、まなかさん（40代）。依頼している弁護