日本維新の会の吉村代表は18日、フジテレビの番組「サン！シャイン」に出演し、衆院議員の定数削減法案が成立する前の解散について、「容認できる」と述べた。議員定数削減法案を巡っては、高市首相と吉村代表が16日に会談し、来年の通常国会で法案の成立を目指すことで合意している。吉村代表は法案が成立する前の解散について「解散は首相の専権事項」と前置きした上で、「高市首相が判断すれば、それに従う」と述べた。さらに高