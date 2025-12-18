4棟（120戸）の団地の理事長経験者である筆者が団地の老朽化と高齢化をぼやく本連載。今回は、隣接する250戸の団地と共同で運営している駐車場の白線引きの話。前年度からの引き継ぎ漏れに右往左往する筆者を救ったのは他でもない、「もう体がしんどいから」と理事長職を筆者に押し付けたベテラン理事勢でした。旧棟の理事長から着信。「今年こそ、すぐにでも白線引きを！」（イラスト／てぶくろ星人）理事会での役職が内定したば